Impazziti di rabbia. L'opposizione senza Volto

Il Governo va avanti, nonostante tutto.

Sono sconfitti, un giorno dopo l'altro, i Signori dell'Ombra.Nonostante i tentativi di sbolognarlo a colpi di spread, nonostante i rating girati in negativo, nonostante la visita a Roma del Commissario europeoche ha fatto il pellegrinaggio per allertare tutti i Potentati, nonostante le lettere ultimative di Bruxelles che ingiungevano perentoriamente di ridurre il deficitper debito eccessivo: niente da fare, sbattono le corna contro il muro.La, la Corte costituzionale ha respinto il ricorso per farla dichiarare illegittima per vizi procedurali, il Reddito di Cittadinanza sta in pista e così Quota 100, una mega riapertura di termini per i non salvaguardati dallaOgni giorno ce n'è una, su cui imbastire una polemica e cercare di mettere in crisi l'alleanza giallo-verde al governo:Non c'è questione che non serva a mettere in guardia dalladei ministri in carica. Sarebbero dei cialtronacci, a dir poco.E poi c'è il, che ineffabile sottolinea che un Paese con alto debito pubblico ha perduto la sovranità: "Il popolo non conta, amici miei, il potere è di chi ha gli sghei!"Gongola infine il FMI, che insieme alla Commissione europea vede l'Italia in recessione e con una crescita solo dello 0,2%: dobbiamo essere puniti, perché abbiamo un governo di cialtroni.. Ma questo no, non c'entra: fu fatto a fin di bene!Peccato che il mondo vada a rotoli:, evaporati nelle Piazze,. Opposizione senza Volto.