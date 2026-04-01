Biesse, si dimette il CFO e investor relator Pierre La Tour

(Teleborsa) - Biesse , multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha comunicato che Pierre La Tour ha rassegnato le dimissioni dalle cariche di Chief Financial Officer, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di Investor Relator, per intraprendere un nuovo percorso professionale.



Le dimissioni avranno efficacia a decorrere dal 1 giugno 2026. La Tour è titolare di 1.975 azioni Biesse. La società ha già avviato il processo di selezione volto all’individuazione di un sostituto di adeguato profilo.

Condividi

```