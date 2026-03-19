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Heritage SIM autorizzata a operare dalla Consob

Finanza
Heritage SIM autorizzata a operare dalla Consob
(Teleborsa) - Consob ha autorizzato Heritage Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. (Heritage SIM) all'esercizio dei servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.

L'autorizzazione è rilasciata con le seguenti modalità operative: "senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti e senza assunzione di rischi da parte della società".
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