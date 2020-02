La Consegna del Silenzio

A leggere i giornali, di queste settimane, si arriva dritti alla pagina dell'Oroscopo: prima, solo pagine vuote.

Il nulla si è fatto inchiostro.Se non ci fosse l'epidemia di, di cui si parla solo per rincuorare gli animi, tra un entusiastico "l'abbiamo mappato!" ed un rassicurante "la situazione è sotto controllo", è silenzio su tutto.Neppure un ditino alzato per salvare chi è davvero nei guai! Occhieggia appena, infatti, la notizia che è stato, unico tra quelli che volevano tornare, per via dei sintomi febbrili che manifestava all'imbarco. Riportiamo in Patria solo coloro che sembrano sani, ché ai già malati ci pensa Pechino. E' un "senza famiglia" a quanto pare, perché non è partito nessun appello all'Alto Colle. Niente moniti, stavolta.Anche: Mamma Rai ci fa su un bel ritorno pubblicitario, e tutti hanno già smorzato i toni.E' caduto nel nulla mediatico anche il: Davos avrebbe dovuto essere oscurata da cotanto messaggio, che invece è sparito nel nulla.Venendo alle cose serie: l'rispetto al trimestre precedente, e che in ragione d'anno la crescita è pari a zero. Zero reazioni: nessuno si è stracciato le vesti, lo Spread non se n'è neppure accorto. Analisti sotto coperta, nessun allarme sul rapporto debito/PIL che inevitabilmente crescerà per via di un denominatore azzerato. Bruxelles? Non pervenuta, pure lei.