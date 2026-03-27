Edison, QatarEnergy estende forza maggiore su rifornimenti GNL fino a metà giugno

(Teleborsa) - Edison
ha ricevuto da QatarEnergy una nuova notifica di forza maggiore sui rifornimenti di GNL
in consegna presso il terminale Adriatic LNG. A causa del perdurare delle ostilità nello stretto di Hormuz, QatarEnergy ha informato Edison che non potrà adempiere ai propri obblighi contrattuali per complessivi 10 carichi di GNL dal mese di aprile fino a circa metà del mese di giugno
2026.
Edison aveva già informato
che le consegne di GNL in programma nel mese di marzo 2026 si stanno svolgendo regolarmente. Lunedì prossimo 30 marzo è prevista la consegna dell'ultimo carico
. Dall'inizio del 2026 e fino all'interruzione per forza maggiore prevista nel mese di aprile, risultano consegnati volumi pari a circa 1,6 miliardi di metri cubi di gas naturale.
Il Gruppo conferma di non prevedere impatti sui propri clienti finali
, grazie alle azioni di mitigazione intraprese e alle attività di gestione del portafoglio in corso.
Edison ha un contratto di lungo termine
con QatarEnergy che prevede l'approvvigionamento in Italia di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il contratto, avviato nel 2009, ha una durata complessiva di 25 anni.