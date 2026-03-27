Edison, accordo transattivo con Venture Global per procedura arbitrale del progetto Calcasieu Pass

(Teleborsa) - Venture Global ed Edison hanno annunciato congiuntamente la firma di un accordo commerciale per la definizione della procedura arbitrale in corso tra le due società in merito al progetto Calcasieu Pass.



Il completamento della transazione è previsto entro la fine del secondo trimestre 2026, momento in cui l’arbitrato verrà chiuso. L’accordo risolve integralmente la controversia arbitrale. Come parte della transazione, Edison e Venture Global hanno inoltre concordato la consegna verso l’Europa di ulteriori carichi rispetto a quelli previsti dal contratto di lungo termine, al fine di supportare le forniture di gas principalmente al mercato italiano. La prima consegna è prevista per maggio 2026, in Italia, presso il Terminale Adriatic LNG.



L’accordo "rappresenta un passo significativo nel rafforzare la cooperazione commerciale tra le parti e pone le basi per ulteriori forniture future, nel contesto delle difficoltà generate dagli attuali eventi geopolitici", ha commentato Edison in una nota stampa.



"Entrambe le parti - si legge ancora nel comunicato - accolgono con favore questo accordo, che consolida ulteriormente le forniture di lungo periodo e rafforza la partnership commerciale tra Venture Global e Edison, che è un importante cliente di riferimento per il progetto Calcasieu Pass. Le parti auspicano di continuare a collaborare per perseguire la missione di Venture Global di stabilizzare i mercati globali di GNL/gas e per consolidare ulteriormente il ruolo di Edison nel garantire la stabilità e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Italia".

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