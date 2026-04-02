BHP finalizza accordo di streaming sull'argento con Wheaton per 4,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Giovedì BHP ha annunciato di avere finalizzato la transazione di streaming a lungo termine sull'argento con Wheaton Precious Metals relativa alla quota di BHP nella produzione di argento della miniera di Antamina in Perù. In base all'accordo BHP ha ricevuto da Wheaton un corrispettivo anticipato totale di 4,3 miliardi di dollari USA.



In cambio del Corrispettivo Anticipato e dei pagamenti periodici per il trasferimento della produzione (pagabili al 20% del prezzo spot dell'argento per oncia consegnata ai sensi dell'Accordo), BHP consegnerà a Wheaton l'equivalente del 33,75% dell'argento prodotto da Antamina (soggetto a un tasso di pagamento fisso del 90%). Dopo la consegna di 100 milioni di once d'argento a Wheaton, il flusso di entrate verrà ridotto e BHP consegnerà l'equivalente del 22,5% dell'argento prodotto da Antamina per la restante vita utile della miniera. La liquidazione del flusso di entrate avviene tramite crediti metallici, senza alcuna consegna fisica di argento a Wheaton.



(Foto: Paul Fleet - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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