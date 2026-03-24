FedEx lancia la consegna in giornata con OneRail per tenere il passo con Amazon

(Teleborsa) - FedEx sta lanciando un programma di spedizione in giornata con OneRail, azienda specializzata nelle consegne dell'ultimo miglio, nel tentativo di tenere il passo con Amazon , che ha recentemente annunciato l'intenzione di offrire tempi di consegna più rapidi.



Come riportato ca CNBC, la nuova partnership significa che i clienti ora hanno a disposizione un'opzione di consegna garantita entro fine giornata, secondo Jason Brenner, vicepresidente senior del settore digitale di FedEx.



FedEx è l'ultima azienda ad unirsi alla corsa dei rivenditori per offrire la consegna più rapida e la massima comodità ai consumatori. Amazon ha annunciato la scorsa settimana l'introduzione di finestre di consegna di sole una-tre ore, e anche rivenditori come Walmart e Target hanno iniziato a offrire opzioni di consegna express, in parte per tenere il passo con il dominio del servizio Prime di Amazon negli ultimi anni.



Bill Catania, CEO di OneRail, ha spiegato che la partnership è in cantiere da anni, ma che ora le aziende ritengono che "il momento sia propizio".

Condividi

```