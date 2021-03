Quel Tubo è di troppo

Le guerre petrolifere non finiscono mai: ci sono in ballo migliaia di miliardi di dollari di proventi e soprattutto legami di dipendenza geopolitica.

Ci aveva già provato l'Italia, nel 2008, a promuovere la realizzazione di un, che si sarebbe aggiunto a quello che passa dall'Ucraina alimentando i consumi dell'Europa centrale ed alche arriva in Germania passando per il mar Baltico.Ancora ai tempi di, Presidente americano ma soprattutto erede di una, c'era ancora spazio per tenere la Russia in campo occidentale: l', raggiunto a Pratica di mare nel 2002, sanciva l'inclusione di Mosca nel formato G7 che si era progressivamente verificata tra il 1992 ed il 1998 tenendo conto della necessità di procedere con la stabilizzazione dei rapporti militari in Europa dopo la dissoluzione dell'URSS e del Patto di Varsavia.Il: si dava la caccia in Afghanistan ai Talebani che l'avevano organizzato ed in quel contesto la Russia, anche formalmente, poteva sentirsi partner di una alleanza comune contro il terrorismo internazionale.