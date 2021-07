Un colpo al cerchio e cento alla botte

Non ci siamo mai fatti illusioni: dietro il buonismo cartonato del, la Unione Europea non molla di un millimetro nelle critiche all'Italia.Ci sarebbe stato da commuoversi, da rabbrividire per l'emozione, di fronte ai complimenti espressi dal Documento di lavoro che ha accompagnato la proposta favorevole della: la valutazione è stata eccezionalmente lusinghiera, visto che ci hanno attribuito la "" in ben dieci degli undici criteri analitici di giudizio che sono previsti. Solo per la "" il voto è stato meritevole di una "".Hanno messo su un teatrino entusiasmante, da levarsi in piedi per una interminabile òla collettiva.E' tutto un compiacimento:- Con la sua attenzione alle riforme e agli investimenti che favoriscono la crescita, ildell'Italia.- Si: le misure incluse nel piano relative alla transizione verde costituiscono il 37,5 % della dotazione totale e quelle relative alla transizione verde costituiscono il 37,5 %.- Il piano comprende inoltre una, in particolare destinate a migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione e promuovere il contesto imprenditoriale.- Il piano ha ile di avere di conseguenza un. A tal fine, sarà fondamentale un'attuazione efficace e rapida.-La, plausibile e in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi, oltre ad essere commisurata all'impatto atteso a livello economico e sociale- L'Italia ha creato unper assicurare un'attuazione e un monitoraggio efficaci del piano e ha stabilito un solido sistema di controllo.