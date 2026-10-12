Volkswagen, consegne in picchiata: la Cina affonda il mercato, ma l'elettrico cresce in Europa

Le consegne globali crollano del 14,3% nel terzo trimestre, trascinate dal calo del 38,5% in Cina

(Teleborsa) - Volkswagen ha registrato una diminuzione del 14,3 per cento delle consegne globali nel terzo trimestre, penalizzata soprattutto dall'ulteriore indebolimento della domanda in Cina.



Le consegne, un indicatore attentamente monitorato dagli investitori perché rappresenta un riferimento per valutare l'andamento delle vendite, sono scese a 1,89 milioni di veicoli nel trimestre.



Martin Sander, membro del comitato esecutivo allargato del gruppo, ha dichiarato che la forte contrazione del mercato automobilistico cinese continua a rappresentare una sfida per l'intero settore.



Cina in forte difficoltà, andamento contrastato negli altri mercati

La Cina, il principale mercato di Volkswagen, ha registrato la flessione più significativa: le consegne sono crollate del 38,5 per cento nel terzo trimestre e risultano in calo del 30,2 per cento dall'inizio dell'anno.



Anche gli altri mercati hanno mostrato un andamento prevalentemente negativo. Le consegne sono diminuite del 5,8 per cento in Nord America e del 2,8 per cento in Europa occidentale. In controtendenza, l'Europa centrale e orientale ha registrato un aumento dell'1,4 per cento.



Auto elettriche in crescita in Europa

Nonostante le difficoltà complessive, Volkswagen segnala una crescente diffusione dei veicoli completamente elettrici nel mercato europeo. Secondo Martin Sander, i prezzi elevati dei carburanti e l'ampliamento dell'offerta di modelli elettrici più accessibili stanno accelerando la transizione verso la mobilità a batteria.



Tra i modelli che stanno contribuendo a questa tendenza figura la famiglia Electric Urban Car, per la quale Volkswagen ha ricevuto quasi 150.000 ordini poco dopo il lancio.



Martin Sander: "La Cina resta una sfida per l'intero settore"

Commentando l'andamento commerciale del gruppo, Martin Sander ha sottolineato che, in un contesto di mercato ancora difficile, Volkswagen è riuscita a mantenere complessivamente stabili le consegne al di fuori della Cina nei primi nove mesi dell'anno. La società ha registrato una crescita in Sud America e in Europa.



Sander ha inoltre evidenziato l'accelerazione della domanda di veicoli completamente elettrici nel mercato europeo: un'auto su cinque tra quelle consegnate in Europa è completamente elettrica, mentre questa tipologia rappresenta circa il 40 per cento degli ordini in portafoglio.



Il dirigente ha definito il successo della famiglia Electric Urban Car una conferma della capacità dei quattro modelli di rispondere alle esigenze attuali dei consumatori.



Per quanto riguarda la Cina, Sander ha riconosciuto che la forte contrazione del mercato complessivo continua a rappresentare una sfida per l'intero settore automobilistico. Allo stesso tempo, i nuovi modelli elettrici sviluppati localmente stanno iniziando a produrre risultati: nel terzo trimestre, Volkswagen ha consegnato ai clienti cinesi circa il 30 per cento in più di veicoli elettrificati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



A livello globale, tuttavia, le consegne del gruppo nei primi nove mesi dell'anno risultano inferiori di circa il 9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Volkswagen in rialzo a Francoforte nonostante il calo delle consegne

Nonostante la flessione delle consegne, il titolo Volkswagen si muove in rialzo alla Borsa di Francoforte, in un contesto in cui gli investitori potrebbero guardare anche alle prospettive di crescita del comparto elettrico.



Le azioni Volkswagen mostrano un guadagno dell'1,24%.

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