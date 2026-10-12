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Mercati asiatici volatili in attesa delle trimestrali, il petrolio arretra. Tokyo chiusa

Il listino giapponese festeggia lo Sport Day

Finanza
Mercati asiatici volatili in attesa delle trimestrali, il petrolio arretra. Tokyo chiusa
(Teleborsa) - Le Borse asiatiche hanno iniziato la settimana con un andamento irregolare, mentre il listino di Tokyo è rimasto chiuso per festività, in occasione dello Sport Day. Gli investitori si preparano a una nuova stagione di risultati societari che potrebbe mettere alla prova le elevate valutazioni del settore tecnologico. Focus anche sulle principali banche americane attese alla pubblicazione dei conti a partire da domani.

Il petrolio arretra
Nel frattempo, il prezzo del petrolio è sceso, in un contesto caratterizzato dall'incertezza sulla possibilità che la Russia aumenti le proprie esportazioni energetiche.

Il conflitto nel Golfo Persico prosegue con attacchi contro navi e aeroporti, mentre l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump relativo a una tregua energetica tra Ucraina e Russia ha complicato ulteriormente le prospettive dell'offerta di petrolio.

Dopo un avvio positivo, il prezzo del petrolio Brent ha invertito la rotta, perdendo l'1,3 per cento e scendendo a 103,38 dollari al barile, al di sotto del recente massimo di 109,97 dollari. Anche il greggio statunitense ha registrato una flessione dell'1,7 per cento, attestandosi a 90,29 dollari al barile.

Listini asiatici a due velocità
Tra le piazze che chiuderanno più tardi e rispettive sedute, perde terreno Shenzhen, che ritraccia dell'1,44%.

Pressoché invariato Hong Kong (+0,04%); pesante Seul (-3,21%).

Poco sotto la parità Mumbai (-0,47%); leggermente positivo Sydney (+0,67%).

Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,2%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato 0%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 3,02%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,69%.
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