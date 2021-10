Il Prezzo del Grano e la Catena del Potere

Va di moda parlare di prezzi, visto che in questo periodo aumenta un po' di tutto, dal gas ai carburanti ed all'energia elettrica.

Non c'è dubbio che ci sia una forte tensione anche geopolitica sui, ma il fatto è checome il. Anche qui, ci sono tante ragioni che influiscono sulla sua disponibilità: ma l'aumento dei prezzi non deriva dalla scarsezza della produzione mondiale.Si cita spesso il caso del, per via del fatto che lì il raccolto è stato particolarmente, registratesi in estate, con un calo stimato in 1 Mt (milione di tonnellate) rispetto al 2020. Lo stesso vale per l'Argentina, che avrebbe prodotto 0,5 Mt in meno.C'è da rilevare, però, che, con +18,4 Mt rispetto al 2020 grazie all'aumento della produzione in(+7,9 Mt),(+3,7 Mt) e(-1,9 Mt), mentre è calato in Spagna (-0,4 MT). Buoni risultati sono stati registrati anche in Australia (+1,5 Mt), India (+1,5 Mt) e Cina (+0,9 Mt).