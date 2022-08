Gas, tutti soffiano sul fuoco

La partita del gas, in Europa, non è solo è un Risiko geopolitico tra i Paesi Occidentali inquadrati nella Nato, da una parte, e la Russia dall'altra, in cui i primi sostengono che è necessario pagare di più il gas per sostenere le ragioni della libertà e della democrazia in difesa dell'Ucraina che ha subito una seconda invasione che ne mutila la sovranità, dopo aver perso quella sulla Crimea.

: gli Stati Uniti, dopo essere intervenuti per due volte in un secolo nei conflitti mondiali scatenati in Europa, non possono cedere la presa sull'Alleanza atlantica. Non solo è inaccettabile un atteggiamento scettico in merito al suo ruolo, come è stato espresso in passato anche dal Presidente francese, che, ma ancor più l'idea di costituire un Esercito europeo che, solo in quanto tale, avrebbe partecipato alle operazioni della Nato. Ancor più irritante è stata l'idea di creare una industria europea degli armamenti, con commesse dell'Unione che escludessero i fabbricanti americani: più che un dito nell'occhio, sarebbe stato un colpo basso.Per concludere: l'idea che si è affacciata più volte in questi anni, dicon una ulteriore delega di poteri a Bruxelles, e soprattutto capace di competere in campo economico alla pari sia con gli Usa che con la Cina,Un collasso dell'Europa dopo la crisi economica e sociale determinata dalla guerra in Ucraina riporterebbe le lancette della Storia al 1945:: l'obiettivo massimo sarebbe una Europa strategicamente indipendente dagli Usa, ma soprattutto energeticamente dipendente dal suo gas. Rompere il fronte occidentale sarebbe un successo strategico che rimedierebbe almeno in parte alla "catastrofe geopolitica" rappresentata dalla dissoluzione dell'URSS.