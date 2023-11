Francia, il deficit finanzia la crescita

Non ci si può limitare ad allargare le braccia, affermando che le cose stanno andando male: Christine Lagarde, da anni al vertice della Bce, ha annunciato con nonchalance che l'Eurozona si appresta ad entrare in recessione: i dati negativi della Germania stanno mandando a picco le previsioni di un atterraggio morbido.

Alla drastica cura monetaria decisa per contrastare l'inflazione dei prezzi delle materie prime a partire dalla primavera del 2021 si è aggiunta ladeterminata dalla, dallee dalla"Che si deve fare? Boh! Prima o poi passerà…"Questo comportamento, inconcludente, sembra aver pienamente contagiato la Commissione europea che ha bocciato il progetto di bilancio presentatole dalla Francia al fine di verificarne la coerenza con le regole sulla stabilità delle finanze pubbliche, che al momento sono quelle stabilite nell'Allegato al Trattato di Maastricht che risale al 1992:Lea partire dal 2012, e che furono sospese dal 2020 al 2022 per tener conto della crisi pandemica,, ancora in discussione.