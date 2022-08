L’Italia non farà il vitello grasso da arrostire

L'economia mondiale assomiglia ad un flipper: chi fugge impaurito dai pericoli di un baratro rischia di cadere in un altro peggiore.

: sono stati attratti da tempo dai più alti tassi di interesse che si ottengono investendo sui titoli statunitensi, ed ora continuano ad abbandonare il Vecchio Continente nonostante l'economia americana abbia preso a vacillare pericolosamente, dopo essere già entrata tecnicamente in recessione."Il deficit federale americano si ingigantisce": è vero!"Il saldo commerciale statunitense con l'estero continua a peggiorare": Sì, lo si vede mensilmente!"I dati del PMI degli USA vanno abbondantemente al di sotto di quota 50, in peggioramento rispetto alla previsioni!": Purtroppo!Ma tutto questo è sempre meglio delle prospettive terrorizzanti della crisi sociale, economica e politica che incombe sul Vecchio Continente per lo shock energetico innescato dapprima dalle decisioni sulla transizione ambientale e da sei mesi a questa parte dalla guerra in Ucraina.