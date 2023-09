Africa: Colpi di Stato e Nuova Decolonizzazione

I colpi di Stato portati dai militari si susseguono: dalla Guinea al Mali, dal Burkina Faso al Niger, fino al Gabon che è stato anch'esso appena sospeso dalla Unione Africana che già aveva adottato la medesima sanzione nei confronti degli altri appena citati.

Notizie incontrollate e poi smentite avevano segnalato lo scorso lunedì 18 settembre che un evento simile si era verificato in: il Presidente in carica sarebbe stato destituito approfittando della sua assenza dal Paese, essendosi recato a New York per partecipare alla riunione dell'Assemblea generale dell'ONU.Sembra che, dovuta ad un insieme di fattori assai simili tra loro: il disagio sociale crescente, derivante dalla povertà endemica, non viene più controllato dal sistema politico che si appoggia ai militari.Neppure nelle città, dove pure la presenza del sistema pubblico amministrativo è più evidente, si riesce a mantenere un adeguato livello di accettazione della situazione:, intesa non solo come traffico illecito di denaro ma come svendita delle ricchezze ad interessi stranieri attraverso strumenti legali.La sensazione che si è diffusa tra la popolazione è che le leggi e le decisioni attraverso cui si procede alle varie concessioni di estrazione dei minerali di cui sono ricchissimi questi territori, sembrerebbero scritte a vantaggio esclusivo delle compagnie straniere. A questo si aggiunge il fatto che il, coprendo il costo di estrazione, e che: i mancati investimenti creano le condizioni per il mancato sviluppo industriale ed economico.