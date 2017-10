Atlantia, è arrivata la contro OPAS su Abertis

Atlantia

Abertis Infraestructuras

ACS

(Teleborsa) -in negativo. Il titolo è scivolato sotto la linea di parità, mostrando un calo calo del 2,57% scambiando a 26,54 euro per azione.A dare una spinta al ribasso la notizia che la,(C), laIl titolo del gruppo italiano accusa il colpo dopo che Hochtief controllata dalla spagnolaha presentato una contro OPAS su Abertis pari a 18,76 euro e superiore rispetto ai 16,5 euro offerti da quella di Atlantia.Ora spetterà ad Atlantia rilanciare o rinunciare.Strada tutta in salita ora per Atlantia che nei giorni scorsi aveva anche avuto il via libera dell'Unione Europea all' OPAS