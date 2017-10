In Italia impiegati e operai più anziani d'Europa

(Teleborsa) -Nel 2016 l’età media degli occupati in Italia era di 44 anni, contro una media di 42 registrata nei principali paesi dell'Unione europea.A seguito del calo demografico, dell’allungamento dell’età media e di quella lavorativa, come rileva uno studio della CGIA di Mestre (Associazione Artigiani Piccole Imprese) . Se, infatti, nel nostro paese l’incidenza dei giovani (15-29 anni) sul totale degli occupati è pari al 12 per cento, in Spagna è al 13,2, in Francia al 18,6, in Germania al 19,5 e nel Regno Unito al 23,7 per cento., mentre in Spagna è del 28,8, in Francia del 30 e nel Regno Unito del 30,9 per centoIn secondo luogo, il numero di attività caratterizzato da mansioni di routine è molto superiore al dato medio europeo. Con l’avvento dei nuovi processi di automazione e di robotica industriale rischiamo una riduzione di un’ampia fetta di lavoratori di una certa età con un livello di scolarizzazione medio-basso che, successivamente, sarà difficile reinserire nel mercato del lavoro".: in termini percentuali nella fascia di età 15-29 anni la variazione è stata pari al -40,5 per cento, contro una media dei principali Paesi Ue del -9,3 per cento. Sempre in questo arco temporale,facendo incrementare questa coorte dell’89,8 per cento. Un boom che, comunque, ha interessato tutti i principali paesi dell’Ue presi in esame in questa analisi, con punte che in Spagna hanno toccato il +103,8 per cento e in Francia il +105,1 per cento."Se oggi la discussione tra gli addetti ai lavori si concentra quasi esclusivamente sulle, segnati da una speranza di vita più lunga e dal calo delle nascite".Le regioni che, almeno a livello nazionale,Un istituto che da sempre ha rappresentato un punto di eccellenza delle nostre maestranze e uno straordinario motore dello sviluppo., andando così a formare quell’esercito di artigiani e di piccoli imprenditori che hanno fatto la fortuna del nostro Paese".