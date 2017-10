Mercatini di Natale, Trenitalia offre biglietti scontati per la Svizzera

(Teleborsa) - Tornano le iniziative di Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere SBB.Da Milano a Berna, Basilea, Lucerna, Losanna, Montreux e Zurigo a prezzi scontati per raggiungere in trenoi tradizionali Mercatini di Natale svizzeri.L'offerta Promo Mercatini anticipa l’atmosfera di festa e consente ai clienti Trenitalia di arrivare in Svizzera a costi particolarmente vantaggiosi:La particolare agevolazione natalizia, a posti limitati, sarà disponibile su tutti i canali di vendita di Trenitalia dal 25 ottobre al 30 novembre e non prevede modifiche del titolo di viaggio acquistato.