Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Chiusura della Borsa di Sydney

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Sydney
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 25 dicembre, il mercato di Sydney è chiuso per il Natale.
Condividi
```