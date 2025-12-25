Milano
Giovedì 25 Dicembre 2025
Chiusura della Borsa di Mumbai
Calendar
,
Finanza
25 dicembre 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 25 dicembre, il mercato di Mumbai è chiuso per il Natale.
