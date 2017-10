Bankitalia: oggi la scelta di Gentiloni, verso conferma Visco

(Teleborsa) - Sono ore decisive per la nomina del governatore della Banca d'Italia, con Ignazio Visco che, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, va verso la conferma. Resta, infatti, la vicenda della mozione voluta dal Pd e approvata dalla Camera la scorsa settimana con la quale si chiedeva di fatto discontinuità., come sembra orientato a fare il governo, ". Non ho niente di personale contro Visco, anzi ci abbiamo lavorato in questi anni. Do solo un giudizio di merito". Lo ha detto ieri Matteoa "Porta a Porta" ribadendo la posizione del suo partito. E, ancora: "Gentiloni è presumibile che abbia un'opinione diversa, bisogna rispettare la sua scelta", aggiunge.Sarebbe dunque tracciata la strada del premier Paolo Gentiloni in accordo con il Capo dello Stato Sergio Mattarella.e le attese sono per un nuovo incarico. La nomina spetta al presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio.La lettera di Palazzo Chigi con il nome del designato, sarà inviata oggi al Consiglio superiore di Bankitalia, e, cui spetta il decreto di nomina.