Francoforte: risultato positivo per Nordex

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Nordex
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Nordex
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,56 Euro. Primo supporto visto a 27,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)