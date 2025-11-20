Milano 10:06
Francoforte: risultato positivo per Nordex

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Nordex, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Nordex. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,56 Euro. Primo supporto visto a 27,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,02.

