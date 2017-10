Borse europee positive il giorno dopo la BCE

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

ENI

Mediobanca

Tecnologico

Alimentare

Media

Chimico

Petrolifero

Moncler

Mediaset

STMicroelectronics

Ferragamo

Brunello Cucinelli

Banca Farmafactoring

Fincantieri

Italmobiliare

Ascopiave

Sogefi

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per le principali borse europee che seguono l'andamento positivo della vigilia, alimentato dalla decisione del, di proseguire con il Quantitative Easing , sebbene a ritmo ridotto, fino a settembre 2018 o oltre se necessario.Ora l'attenzione degli investitori passa sui datinel pomeriggio: la, nel terzo trimestre, e l'elaborato dall'Università del Michigan, relativo al mese di ottobre.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Giornata negativa per l', che archivia la seduta a 1.266,1 dollari l'oncia, in calo dello 0,87%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%.Invariato lo, che si posiziona a 152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,95%.Sulle prime rilevazioni, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,53%,è stabile +0,19%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,39%.in lieve rialzo il, che avanza a 22.884 punti con ilche resta: in particolare sui conti di-1,08% ( tornata in utile ) e+3,14% ( risultati oltre attese ) che hanno annunciato i dati trimestrali prima dell'avvio del mercato italiano.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,26%),(+0,75%) e(+0,67%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,60%) e(-0,95%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,47%),(+1,37%) e(+1,36%). Su quest'ultima gli analisti di Liberum hanno alzato il prezzo obiettivo confermando il giudizio buy, dopo i conti del trimestre Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,80%.di Milano,(+1,35%),(+1,30%),(+1,24%) e(+1,20%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,21%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,02%.