Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia, dopo la pausa per le vacanze di Pasqua. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali e sugli interventi di alcuni membri della Federal Reserve. Si inizia dal discorso di, presidente della Fed di New York, a quello di, della Fed di Clevelande fino a, Fed di San Francisco.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,46%, sostenuto da un lato, delle rinnovate tensioni geopolitiche e della conseguente riduzione dell'offerta da Opec e Russia, dall'altra, delle prospettive di un aumento della domanda connesso con la ripresa delle economie USA e cinese. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 84,95 dollari per barile, in scia alle tensioni geopolitiche, dopo il raid israeliano a Damasco contro edifici dell'ambasciata iraniana.Aumenta di poco lo, che si porta a +141 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,73%.senza slancio, che negozia con un -0,11%, composta, che cresce di un modesto +0,32%, eè stabile, riportando un moderato +0,04%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 37.003 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,15%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,96%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,30%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,59%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,08%.scende dell'1,74%.Calo deciso per, che segna un -1,58%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%.del FTSE MidCap,(+2,20%),(+1,84%),(+1,62%) e(+1,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,36%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,42%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,36%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,07%.