Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

(Teleborsa) -, peggiorando nel pomeriggio in concomitanza dell'andamento negativo a Wall Street.Sul fronte macroeconomico, la lettura finale deldi marzo è stata migliorativa, attestandosi a 46,1 punti rispetto a 45,7 preliminare, mentre l'armonizzata di marzo ha segnato variazioni di +0,6% m/m (come a febbraio e contro +0,7% atteso) e di +2,3% a/a (contro +2,4% atteso e +2,7% precedente) nella lettura preliminare. La BCE ha reso noto che, a febbraio, ledelle famiglie nell'area euro sono passate a +3,1% da +3,3% sull’orizzonte a 1 anno, mentre sono rimaste stabili a +2,5% su quello a 3 anni.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,077. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,18%, a 84,88 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +139 punti base, con ilche si posiziona al 3,78%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,13%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,92%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dell'1,22% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 36.509 punti, ritracciando dell'1,22%. In discesa il(-1,23%); con analoga direzione, depresso il(-1,6%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 2/04/2024 è stato pari a 3,58 miliardi di euro, con un incremento del 28,26%, rispetto ai precedenti 2,79 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,75 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,61%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,92%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,86%.avanza dell'1,21%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,69%. Seduta negativa per, che scende del 3,96%.scende del 3,71%. Calo deciso per, che segna un -3,61%.Tra i(+4,41%),(+3,99%),(+2,54%) e(+1,93%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,65%. Sensibili perdite per, in calo del 4,44%. In apnea, che arretra del 3,95%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,63%.