Trenitalia, ad Halloween si viaggia in due al prezzo di una sola persona

(Teleborsa) - Conto alla rovescia per la notte delle streghe, caratterizzata da feste, musica, spettacoli, esibizioni e viaggi all’insegna del “dolcetto o scherzetto”.favorisce la mobilità di italiani e turisti in occasione della tradizionale festa di Halloween, divenuta negli anni ricorrenza popolare anche nel Belpaese, permettendo ai suoi clienti di spostarsi in treno in due pagando un solo biglietto.Grazie all’offerta 2x1 Speciale Halloween sarà possibile per un’intera settimana - dal 30 ottobre al 5 novembre - raggiungere le principali città italiane in tutta convenienza, viaggiando in coppia, insieme a un amico, un parente o un conoscente, risparmiando il 50% rispetto alla consueta tariffazione, anche per il ponte di Ognissanti.La promozione consente infatti di spostarsi su Frecce e InterCity con un biglietto di corsa semplice, valido per due persone, al prezzo Base intero di un viaggiatore, in 1a e 2a classe e nei livelli di servizio Standard, Premium e Business.L’offerta 2x1 Speciale Halloween può essere acquistata fino alle ore 24 del secondo giorno precedente alla partenza sul sito web trenitalia.com, nelle biglietterie di stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate, nelle self service, tramite l’App di Trenitalia o chiamando il call center 89 20 21 (numero a pagamento).Sono esclusi dall’agevolazione i treni regionali, il livello Executive e i servizi cuccette, vagoni letto ed Excelsior.Il numero di posti dell’offerta è limitato e variabile.