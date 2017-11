USA, riforma fiscale in focus. Il taglio delle tasse potrebbe essere temporaneo

(Teleborsa) - Fiato sospeso negli Stati Uniti per la cosiddetta "Tax bill" , la legge fortemente caldeggiata dal Presidente Donald Trump che mira a tagliare le tasse alle società e alla classe media.Il testo era atteso per ieri, 1 novembre, ma i legislatori hanno deciso a sorpresa di svelarlo oggi. Secondo rumors di stampa il motivo sarebbe legato ad una serie questioni ancora irrisolte. Prima fra tutte, quella sull'estensione temporale dei tagli.Secondo i media i Repubblicani opteranno per un taglio temporaneo delle tasse societarie del 20%.Questo abbassamento dovrebbe essere temporaneo, e la, dichiara il Washington Post.Sembra che questa modifica sia necessaria affinché la riforma ottenga il via libera al Senato senza il supporto dei Democratici. Un eventuale prolungamento delle tempistiche potrebbe essere poi deciso in un secondo momento.