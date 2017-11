Pensioni, Governo fermo su adeguamento età ma apre su allargamento platea dei lavori usuranti

(Teleborsa) -"L'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita non è una decisione di questa legge di bilancio. E' una norma varata dai governi precedenti che è già stata attuata due volte in questi anni" ha dichiarato il Premierai sindacati nel corso dell'Gentiloni ha però aggiunto che non è escluso che si possa correggere qualcosa in un tavolo tecnico di confronto con le parti sociali. ", individuando i lavori più gravosi e ragionare anche sui metodi di calcolo dell'aspettativa di vita". L'obiettivo è quello di ", individuando queste fasce di lavoro con la sostenibilità economica. Credo sia nell'interesse del Governo e dell'importanza del dialogo sociale individuare insieme queste fasce in un tavolo comune con il sindacato".A fare eco al Premier è il Ministro dell'Economia, secondo il quale l'automatismo che lega l'uscita dal lavoro all'aspettativa di vita è un "pilastro" della riforma delle pensioni. Una sua revisione metterebbe a rischio i conti della previdenza, anche se sarà possibile "correggere qualcosa" in un tavolo tecnico per individuare "categorie specifiche e casi particolari" di lavori più gravosi da escludere da questo meccanismo.Il Governo, dunque, ha di fatto chiuso le porte alla richiesta dei sindacati di rivedere l'per poi fare ildi questo mese.