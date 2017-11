Legge Bilancio, Confindustria: positiva ma passo indietro su tasse

(Teleborsa) - Alcune misure fiscali contenute nella manovra "rappresentano un passo indietro rispetto all'attuazione della riforma fiscale" mentre altre "rischiano di introdurre complessità operative a carico delle imprese". E' il commento disulla legge di Bilancio che pur riconosce lo "sforzo enorme" del governo per evitare gli aumenti già programmati delle imposte indirette.Nel corso di un'audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato, il, ha fatto riferimento in particolare "all'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra imprese" segnalando "l'opportunità che il processo di implementazione del nuovo obbligo sia accompagnato da un serio coinvolgimento delle associazioni di categoria, per analizzare preventivamente gli impatti sugli operatori e scongiurare il rischio che si generino ulteriori e più gravi criticità rispetto a quelle riscontrate con il nuovo Spesometro".Nel suo complesso, il giudizio degli imprenditori sulla manovra è comunque positivo. La legge di bilancio "può rappresentare una tappa importante nel percorso di uscita dalla crisi dell'economia italiana". Grazie al sostegno agli investimenti, alle misure per l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, all'attenzione al Sud, al Made in Italy e al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese, il ddl "agisce da supporto alla risalita dell'economia".