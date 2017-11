Manovra, Alleva (Istat) ottimista su crescita e occupazione

(Teleborsa) - Si apre una settimana piena per laLa Manovra che la scorsa settimana è approdata in Senato con un testo definitivo, composto da 120 articoli, rimane sotto la lente di Bruxelles che ha richiesto chiarimenti all'Italia . A questo proposito il Ministro dell'Economia e delle Finanzeha inviato una lettera di risposta in cui aveva sottolineato come i " Target dell'Italia fossero in linea con il Patto di Stabilità " .Intanto, la settimana vedrà le audizioni in 5° Commissione al Senato.Oggi 6 novembre ha preso la parola il presidente dell', che si mostra ottimistasulla crescita."L'indicatore anticipatore registra, nel mese di ottobre, una variazione marcatamente positiva, suggerendo la prosecuzione degli attuali ritmi di crescita", ha spiegato il presidente dell'nel corso dell'audizione a"A ottobre le attese sull'evoluzione dell'occupazione per i successivi tre mesi risultano in miglioramento per tutti i settori, ad eccezione di quello delle costruzioni", ha affermato il presidente, sottolineando che "nel corso del 2017 è'proseguito l'andamento positivo del mercato del lavoro.Le, con ricadute positive, in prospettiva, sulla dinamica della produttività", ha affermato il presidente dell'Le principali misure di sostegno all'economia previste nella legge di bilancio "si pongono in continuità con l'azione intrapresa dal governo negli ultimi anni, con misure volte a consolidare gli interventi già' realizzati a favore di imprese e famiglie", ha sottolineato Alleva.Doposarà la volta dell'ABI, dell'ANIA. Toccherà quindi ai sindacati e a Rete imprese Italia, poi Alleanza delle cooperative.e.. Nel pomeriggio ANCI UPI, Conferenza delle Regioni. Alle 20 il ministro dell'Economiaconcluderà il ciclo degli interventi.