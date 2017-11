Paradise Papers: una nuova bufera si abbatte su reali, politici, ministri, rockstar

Apple

(Teleborsa) - Spuntano nomi illustri nelle nuove carte dei Panama Papers La nuova inchiesta che prende il nome didi documenti riservati che vedrebbero investimenti off-shore di ricchi e nomi illustri tra cui risulterebbe anche la regina, Elisabetta II.A svelare i Paradise Papers è stato l(Icij). Il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi, con sede adi cui fa parte L'Espresso che ha pubblicato i dati in esclusiva insieme alla trasmissione di Rai 3 "Report". I documenti sono stati ottenuti dal giornale tedescoche li ha condivisi con International Consortium of Investigative Journalists: il gruppo di giornalisti di testate internazionali come il, che aveva già lavorato ai Panama Papers.Oltre la Regina Elisabetta che risulterebbe aver investito 10 milioni di sterline in un fondo off-shore, alle isole, attraverso il Ducato di Lancaster, le operazioni finanziarie spregiudicate sarebbero state attribuite a figure di spicco della politica dello spettacolo e della finanza tra cui un collaboratore dell'amministrazione di, il braccio destro del premier canadese, fino ad arrivare a colossi USA come(accusati di aver usato stratagemmi vari per eludere il fisco). Nella nuova lista comparirebbero anche oligarchi e imprese a partecipazione statale russi, con il coinvolgimento di vari Paesi. Tra gli altri personaggi famosi ci sono anche(frontman degli) la cantante,, il finanziere George Soros.Intanto arrivano le smentite. Dal Ducato di Lancaster che ha fatto sapere di non essere a conoscenza della destinazione finale verso tali società, a un portavoce del cantanteche rivela attraverso le pagine di The Guardian: "Bono era un investitore di minoranza passivo della Nude Estate Malta Ltd, una società che è stata registrata legalmente a Malta".