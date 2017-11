Exor cede quota Banca Leonardo a Credit Agricole

Exor

Credit Agricole

(Teleborsa) -ha ceduto l'intera quota detenuta in Banca Leonardo (16,51%) a Indosuez Wealth Management, il marchio della gestione patrimoniale del gruppoExor, spiega una nota, riceverà un corrispettivo per la sua partecipazione "in base al valore tangibile della società (TNAV) e aumentato da una percentuale per le masse gestite".L'importo è atteso da Exor "in linea con il valore di carico del suo investimento".La società prevede che l'operazione, ancora subordinata ai via libera delle autorità competenti, sarà completata nella prima metà del 2018.Negli ultimi 10 anni, spiega il comunicato, Exor "ha sostenuto Banca Leonardo che è diventata un punto di riferimento nel settore della gestione patrimoniale in Italia". L'accordo di oggi, si sottolinea, "apre nuove opportunità interessanti per la società".