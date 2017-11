Bilancio a due colori per Massimo Zanetti. Tagliate le stime sui volumi

Massimo Zanetti Beverage Group

(Teleborsa) - Bilancio a due colori e taglio delle stime sui volumi di vendita perL’dei primi nove mesi del 2017 è sceso a 8,2 milioni a causa di oneri una tantum, al netto dei quali sarebbe in linea con lo stesso periodo del 2016, quando era pari a 10,5 milioni, mentre l'è salito del 6,6% a quota 49,2 milioni.Ilha registrato una crescita del 5,6% portandosi a 708,5 milioni mentre i volumi di vendita del caffè tostato risultano sostanzialmente in linea con l'anno precedente.Il Gruppo ha confermato la guidance sull'intero esercizio 2017 "tranne che per i volumi di vendita che sconteranno la debolezza nell’area Americhe del canale Private Label. Pertanto, le attese relative ai volumi 2017 sono state adeguate al contesto di mercato e sono previste in linea con i valori dell’esercizio 2016".