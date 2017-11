Expert System, avvio aumento capitale in opzione

Expert System

(Teleborsa) -S.p.A. ha determinato i termini definitivi dell’a pagamento e in via scindibile da offrirsi in opzione ai soci.L’Aumento di Capitale è finalizzato a reperire nuove risorse finanziarie a supporto dell’attuazione della strategia di diversificazione geografica nonché a mantenere i più elevati standard della piattaforma tecnologica “Cogito”.Per effetto dell’Aumento di Capitale, la Società emetterà sino a un massimo di n. 3.718.654 nuove azioni ordinarie Expert System, prive di indicazione di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 2 nuove azioni ordinarie ogni n. 15 azioni possedute al prezzo di Euro 1,30 per azione (di cui Euro 1,29 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.834.250,20.I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, contraddistinti dalla cedola n. 2, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A.e avranno codice ISIN: IT0005311409. Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 13 novembre 2017.I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 13 e il 30 Novembre 2017 compresi.I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 13 al 24 Novembre 2017 compresi.