La Panda alimentata con il biometano dei reflui fognari conquista la Fiera di Rimini

Fiat

FCA

(Teleborsa) -, la grandissima manifestazione su ambiente ed energia green in corso alla, dal 7 novembre al 10 novembre 2017. Prodotta daed alimentata con il biometano prodotto dal Gruppo CAP la nuova auto si proietta nelle città sostenibili del futuro.Si tratta del modello, il primo veicolo in Italia a essere alimentato con il biometano, in questo caso trattati nell’, al nord di Milano., gestito dalHa percorso i primi 10 mila chilometri degli 80 mila previsti ed i test dimostrano cheIl Gruppo CAP, gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano, ha presentato ad Ecomondo gli ultimi aggiornamenti che caratterizzeranno il futuro di questo concreto progetto di economia circolare. “Siamo pronti per partire con una nuova fase del progetto. Entro il 2018 abbiamo in cantiere la costruzione di un nuovo impianto adeguato alla produzione di volumi industriali di biometano proveniente dalle fognature”, ha spiegato, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP., facendo tappa nei luoghi della città diripensati sulla base di un approccio green. Dalalla nuova pista ciclabile, dalle nuove aree pedonali e ztl del centro storico al nuovo ponte ciclo-pedonale, la Panda disegnerà un percorso all’insegna del