Risultati in crescita e outlook positivo per Banco Desio

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Risultati in crescita perdi esercizio si sono chiusi con unina 51,7 milioni di euro grazie alla, che si sono attestate a 120,2 milioni di euro, e delL'si è attestato a 26,9 milioni rispetto ai 36,4 milioni messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente. Sul risultato hanno influito ", principalmente legate all’adesione ad iniziative di sostegno del sistema bancario", spiega la banca in una nota.Glisono aumentati dell'1,7% a 9,7 miliardi di euro, lasegna invece un miglioramento del 5,4% a 24,9 miliardi di euro.Laè salita del 5,7% a 10,7 miliardi, quelladel 5,1% a 14,2 miliardi.Ilè all'11,33%, ilall'11,47%, ilal 13,56%.Per quanto riguarda l', Baco Desio "ritiene ragionevole ipotizzare per l’esercizio in corso il, tendenzialmente in linea con quelli del precedente esercizio, sempre che lo scenario macro economico e/o dei mercati di riferimento del Gruppo non evidenzino consistenti ed inaspettati eventi critici", come spiega una nota del Gruppo.