Credem, positivi i conti dei primi nove mesi del 2017

Credem

(Teleborsa) - Oltre 76 mila nuovi clienti, 200 assunzioni di cui 75% giovani, raccolta complessiva da clientela +7,1% a/a (raccolta gestita +11,8% a/a, raccolta assicurativa +6,5% a/a), prestiti in crescita del 6,9% a/a (rispetto a +1,3% a livello di sistema) con rapporto tra sofferenze nette ed impieghi netti a 1,43%, CET1 Ratio a 13,37% e utile netto consolidato +42,1% a/a a 146,5 milioni di euro.Sono queste le principali voci dei risultati individuali e consolidati del Gruppoal 30 settembre 2017, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’istituto presieduto da Giorgio Ferrari. I dati confermano l’efficacia della strategia di crescita organica attuata dal Gruppo con investimenti sulle persone ed in tecnologia per supportare l’attività commerciale e l’acquisizione di nuova clientela. E’ proseguito inoltre il supporto a famiglie ed imprese con elevata attenzione alla qualità degli attivi ed alla solidità patrimoniale con l’obiettivo di mantenere la redditività del Gruppo ai vertici del sistema.“La crescita dei clienti costante nel tempo”, ha dichiarato, Direttore Generale di Credem, “è la misura di quanto le nostre caratteristiche distintive come la solidità, la trasparenza e la completezza di offerta, siano la chiave per competere. L’inserimento tra i conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare della BCE”, ha aggiunto Gregori, “si collocano nel percorso di crescita ottenuta grazie all'efficacia degli investimenti effettuati che ci hanno consentito di raggiungere una dimensione maggiore ed un’offerta più ampia. Nei prossimi mesi”, ha concluso Gregori, “continueremo con decisione ad investire sulle persone ed in tecnologia perché siamo convinti che vi siano ulteriori importanti spazi di sviluppo soprattutto nell'offerta di servizi a tutela delle persone, del patrimonio e dei beni delle imprese, oltreché nella gestione del risparmio e nell'assistenza creditizia, aree in cui abbiamo una consolidata competenza”.Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare la dott.ssa Claudia Alfieri quale Amministratore non esecutivo e non indipendente.