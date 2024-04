Borse europee in rosso su tensioni in Medio Oriente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, su cui pesano le, con Israele che potrebbe avviare un'imminente offensiva in risposta agli attacchi iraniani di sabato scorso.Sul fronte macroeconomico, ilè aumentato a febbraio, in seguito a un forte calo delle importazioni; il sentiment degli investitori tedeschi è migliorato più del previsto ad aprile; l'Italia ha registrato a febbraio un surplus commerciale con il resto del mondo pari a 6,034 miliardi di euro.Sempre in Italia, l'Istat ha: l' indice dei prezzi al consumo è piatto su mese e sale su anno dell'1,2%, rispettivamente da +0,1% e +1,3% della lettura preliminare.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 85,05 dollari per barile, con un calo dello 0,42%.Lopeggiora, toccando i +143 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,87%.scende dello 0,91%, calo deciso per, che segna un -1,18%, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,92%.Segno meno per il, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,10%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 35.701 punti, ritracciando dell'1,13%. In rosso il(-1,47%); come pure, in discesa il(-1,34%).tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +1,04%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,58%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,46%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,34%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,99%.Da solo nellasi posiziona su un buon +1,82%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,52%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,12%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,09%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,68%.