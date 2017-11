Bio-On ottiene certificazione internazionale NATRUE

Bio-on

(Teleborsa) - L’organizzazione internazionale NATRUE, che lavora per promuovere e certificare i cosmetici e gli ingredienti cosmetici naturali e biologici, ha rilasciato la certificazione “100% Natural” aper le micro plastiche Minerv Bio Cosmetics, il nuovo tipo di bioplastica PHAs pensata e sviluppata da Bio-on per i cosmetici del futuro.La dichiarazione di conformità rilasciata da NATRUE è garanzia di sicurezza per la salute delle persone e di rispetto per l’ambiente ed è fondata su standard rigorosi che hanno dimostrato la totale origine naturale delle micro perline a base di biopolimeri Minerv Bio Cosmetics che, come tutte le bioplastiche sviluppate da Bio-on, sono bio-compatibili e biodegradabili al 100%.Lo standard di certificazione NATRUE, nato per consentire ai consumatori di riconoscere i veri cosmetici naturali e biologici, viene definito da un comitato scientifico indipendente e verificato da certificatori noti per un approccio molto restrittivo e rigoroso la cui valutazione non si ferma alle sole materie prime ma controlla la provenienza e tutta la filiera.Minerv Bio Cosmetics è stato certificato da NATRUE come prodotto naturale con una percentuale biologica del 100%.