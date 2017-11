Poste, Del Fante: tra dicembre e gennaio nuovo piano industriale

Poste Italiane

(Teleborsa) - Tra dicembre e gennaio sarà varato il nuovo Piano industriale di. Lo ha detto l', in audizione alla Camera precisando che nel nuovo piano"Sta crescendo in maniera importante il traffico digitale - ha detto Del Fante - in linea con il Piano industriale che però non abbiamo ancora varato."."Nel nuovo piano - ha precisato il top manager - non ci sarà la chiusura degli uffici postali nei piccoli comuni, ovvero quelli sotto i 5 mila abitanti", spiegando chePoste ha "esigenze di ridurre la base dei costi" lavorerà quindi per eliminare "sovrapposizioni estreme" nella rete degli uffici. "Usando una metodologia comune nel settore bancario compassiamo ciascun ufficio postale con cerchi di raggio vario, 300 metri, 500 metri, un chilometro. Valutiamo quali uffici non presentano situazioni di sovrapposizione ed efficientamento. E non escludiamo riduzioni della nostra presenza fisica".