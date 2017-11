Alitalia, domani 16 novembre Lufthansa incontra i commissari

Lufthansa

Lufthansa

(Teleborsa) - Incontro in programma giovedì 16 novembre trae i commissari di Alitalia. Il vertice servirà a mettere sul tavolo le carte che ha da giocarsi il vettore tedesco. Secondo i ben informati,per far decollare nuovamente Alitalia. Il colosso tedesco sarebbe pronto a rilevare tra i 90 e i 100 aerei della flotta attuale che conta 123 velivoli, mantenendo circa 6.000 dipendenti sugli 8.400. E' quanto anticipa Il Messaggero.Bocche cucite da parte dei commissari che non fanno trapelare alcuna informazione. Secondo le stesse indiscrezioni, Lufthansa potrebbe anche raddoppiare l'investimento nell'ex compagnia di bandiera. Un'ipotesi questa cheCFO di Lufthansa ha smentito, sottolineando che la cifra "non è giusta".Tra le sette offerte arrivate per Alitalia figura anche il fondo statunitense di private equityche mira alla cloche di comando . Secondo il Financial Times la disponibilità di Cerberus sarebbe compresa tra i 100 e i 400 milioni di dollari.Una partita tutta da giocare visto che il negoziato dovrà concludersi entro la fine aprile 2018.