Saipem si aggiudica nuovi contratti Onshore nella Penisola Araba e America Latina

Saipem

(Teleborsa) -. La compagnia italiana si è aggiudicata innanzi tutto unper le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e commissioning inerenti il progetto. Il contratto è stato assegnato da(SAUDI ARAMCO).Il progetto in questione è relativo all', situato nel sud-est della, che rientra nei piani di sviluppo per soddisfare il fabbisogno energetico nazionale. Lo scopo del lavoro comprende, tra le principali attività, la realizzazione di due unità per il trattamento del gas naturale, unità per la spedizione del gas e le utilities di supporto associate.Gliriguardano attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione, commissioning e avvio di un’unità della, nella parte orientale del Messico, di cinque unità dellae di un’unità della. Questi contratti sono stati assegnati dasocietà controllata dalla compagnia petrolifera nazionale Petroleos Mexicanos (PEMEX).Sono stati inoltre assegnatinel segmento E&C Onshore in Arabia Saudita e in Kazakhstan.