Carige, CdA ancora al lavoro per consorzio di garanzia. Malacalza pronto a salire al 28%

Banca Carige

(Teleborsa) - CdA fiume perè stato chiamato a trovare una soluzione per dare attuazione all'dopo cheper la sottoscrizione dell'aumentoLa notizia choc ha fatto sì che ieri 16 novembre, il titolo venisse sospeso dalle contrattazioni sin dall'esordio in via cautelativa e in attesa di nuove comunicazioni. La nota è arrivata nella serata di ieri 16 novembre.Il Consiglio di Amministrazione della banca, facendo presente che gli impegni sottoscritti ricevuti dalla banca ammontano all'11,75% del capitale sociale ha spiegato cheha "confermato ancora la propria attitudine di sostegno nell'interesse della Banca del territorio e dell'azionariato tutto".ha "presentato istanza all'autorità di vigilanza già dal 26 ottobre 2017. Sono in fase di finalizzazione ulteriori impegni".Nel corso della giornata, il top management di Banca Carige ha continuato a lavorare, cosa che farà anche oggi 17 novembre,, condizione questa imprescindibile per la realizzazione dell'operazione.Secondo il piano originario concordato con l'Istituto di Francoforte, Carige avrebbe dovuto concludere l'operazione di ricapitalizzazione