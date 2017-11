Banca Carige, titoli ancora sotto pressione nonostante la cura in exstremis dei soci

Banca Carige

(Teleborsa) -, neanche dopo il tentativo di rientro in negoziazione avvenuto attorno alle ore 11, come disposto stamattina da Borsa Italiana , dopo lo stop imposto dalla Consob nei giorni scorsi.Ile resta sospeso per eccesso di ribasso, con un teorico pari a, mentre le, dopo aver fatto un prezzo di 68,2 euro, sono state sospese per eccesso di ribasso ed evidenziano unQuesta mattina, la società che gestisce gli scambi a Piazza Affari avevadei titoli sospesi, dopo che Malacalza Investimenti ed altri azionisti core avevano detto si alla costituzione del consorzio di garanzia per l'aumento di captale da 500 milioni. Decisione che aveva sbloccato l'impasse della cassa genovese, ma che non sembra convincere il mercato, stando alla performance borsistica.Frattanto, il, ha offerto un sostegno alla banca, affermando "credo che il cammino intrapreso sia nella direzione giusta"."Ritengo che il punto critico si sia superato", ha aggiunto il politico, mettendo l'accento sulle priorità - "oggi c'è da concludere l’aumento di capitale" - ed auspicando che "la banca torni ad essere competitiva".