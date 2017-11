Come ti assicuro lo smartphone: sono sempre di più le polizze per "proteggere" iPhone e altri cellulari

(Teleborsa) -magari caduto per caso a terra dopo un bel volo. In quel momento, dite la verità, avete rimpianto di non aver assicurato il vostro caro: allo stato attuale quasi tutte le compagnie offrono coperture assicurative che, a fronte di un premio annuale tutto sommato accessibile, proteggono i dispositivi mobili (tablet compresi) contro possibili. Come rivela Facile.it.Per esempio laha riservato per gli acquirenti dei costosissimi, un prodotto assicurativo che include fino a due anni di assistenza telefonica dei tecnicie di copertura hardware, e comprende anche due interventi per danni accidentali, ciascuno a un costo addizionale di