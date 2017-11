Sede EMA, vince Amsterdam. Milano perde al sorteggio finale

(Teleborsa) -, l'Agenzia europea per il farmaco che dovrà essere trasferita da Londra a causa della Brexit Resta dunque, andata al ballottaggio finale insieme alla capitale dell'Olanda dopo l'esclusione di Bratislava.A decidere la sede è stato ileffettuato a Bruxelles.con 12 punti, mentreIl consiglio Affari Generali, riunito Bruxelles, dovrà deliberare anche dove trasferire la sede dell'Autorità bancaria europea (ABE).Le due agenzie, che hanno entrambe sede a Londra, devono traslocare in altri luoghi nel territorio dell'Unione Europea, in scia alla decisione del Regno Unito di lasciare l'UE, nota come Brexit.La macchina del processo di trasferimento si è messa in moto lo scorso giugno, quando il Consiglio europeo ha deciso di organizzare un vero e proprio bando di gara "fondato su criteri obiettivi definiti". Quali, ad esempio, la garanzia che l'agenzia possa essere istituita in loco e possa assumere le proprie funzioni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione.Tutti gli Stati membri interessati hanno avuto la possibilità di presentare, entro il 31 luglio 2017, la propria offerta di ospitare una o entrambe le agenzie.Inizialmente i candidati erano 19, ma Malta, Zagabria e Dublino hanno annunciato proprio oggi il ritiro delle loro candidature, poche ore prima dell’inizio del voto.