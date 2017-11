Italia: l'economia continua sulla strada della crescita

(Teleborsa) - Nel 2017 si prevede un aumento del) pari all'1,5% in termini reali. Il tasso di crescita è in accelerazione rispetto a quello registrato nel 2016 (+0,9%). Ilè atteso proseguire su ritmi analoghi anche nel 2018 (+1,4%). Lo rivela l'nel report "Prospettive per l'economia italiana 2017- 2018" che incorporano le misure descritte nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza diffusa a settembre 2017.In entrambi gli anni la domanda interna al netto delle scorte contribuirebbe positivamente alla crescita del PIL per 1,5%;(-0,1 punti percentuali in entrambi gli anni) e(+0,1 punti percentuali) e nulla nell'anno successivo.L'aumento della spesa delle famiglie e delleal servizio delle famiglie () in termini reali è stimato in leggero rallentamento rispetto agli anni precedenti, con un incremento dell'1,4% nel 2017 e dell'1,3% nel 2018., beneficiando sia del miglioramento delle aspettative sull'andamento dell’economia sia degli effetti positivi sul mercato del credito derivanti dal proseguimento della politica monetaria espansiva della. Gli investimenti fissi lordi sono previsti crescere del 3% nel 2017 e del 3,3% nel 2018.sia nell'anno corrente (+1,2% in termini di unità di lavoro) sia nel 2018 (+1,1%) contribuendo ad una progressiva diminuzione del tasso di disoccupazione (rispettivamente 11,2% e 10,9% nei due anni).riportate nell'attuale quadro previsivo potrebbero ulteriormente rafforzarsi qualora il processo di accumulazione del capitale prosegua ad un ritmo più elevato, sostenuto da un ulteriore e più diffuso miglioramento delle aspettative delle imprese sull'evoluzione della produzione.da una più moderata evoluzione del commercio internazionale e dall'eventuale ripresa dei tassi di interesse.