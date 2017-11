TIM, Genish: su Golden Power stiamo collaborando con Governo

(Teleborsa) - "Non credete a tutto quello che leggete sui media. Siamo in piena collaborazione col Governo sulla Golden Power : c'è un team al lavoro da entrambe le parti per capire come migliorare i correttivi. Siamo intenzionati a conformarci alle indicazioni che sono pervenute. Siamo sulla strada giusta".Così l'Amministratore Delegato di TIM,, parlando a margine di un evento a Torino, a proposito della decisione del Consiglio dei Ministri di esercitare i poteri speciali sull'azienda Il top manager ha inoltre dichiarato che ildella big delle tlc" e sarà "un piano. TIM sarà un puro" nel senso che giocherà un ruolo di primo piano nella trasformazione digitale del Paese.Genish ha poi aggiunto che insieme al Business Plan sarà presentato anche il, senza però precisarne l'entità.L'AD ha inoltre fatto sapere che TIM è aperta a collaborare "con chiunque possa aiutarci a costruire la spina dorsale di cui ha bisogno l'Italia che è fatta da 5G, fibra, software, applicazioni. Tutte cose che hanno bisogno di più di un player. Per questo siamo aperti a discutere qualunque collaborazione che porti beneficio alle parti e al Paese".